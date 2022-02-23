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У ВР внесли проект про воєнний стан на Луганщині та Донеччині і закриття кордонів з Білоруссю та РФ

У ВР внесли проект про воєнний стан на Луганщині та Донеччині і закриття кордонів з Білоруссю та РФ

Київ • УНН

 • 663128 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про воєнний стан у Луганській та Донецькій областях, а також про закриття кордонів із Росією та Білоруссю, пише УНН.

Деталі

Відповідний проект постанови авторства позафракційної Оксани Савчук про звернення Верховної Ради України до Президента України щодо оголошення воєнного стану на території Донецької та Луганської областей, припинення транспортного сполучення з Російською Федерацією та закриття державного кордону з Республікою Білорусь та Російською Федерацією зареєстрували 22 лютого під номером 7095.

Тексту проекту поки не оприлюднено.

Наразі документ опрацьовується в комітеті. Головний для нього - комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Доповнення

Напередодні відбулося засідання Президента з представниками силових структур і лідерами всіх парламентських фракцій.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія за підсумками заявив, що воєнний стан в Україні запроваджувати не планують, але не виключають запровадження надзвичайного чи особливого стану в Донецькій та Луганській областях.

За підсумками голови депутатських фракцій у парламенті також домовилися про режим роботи в "оборонній коаліції" і швидке ухвалення важливих законів для посилення безпеки та обороноздатності країни. Насамперед йдеться про додаткове фінансування на оборону та спрощення правил закупівель. Також йшлося про напрацювання законопроектів з підтримки економіки, малого та середнього бізнесу.

Представниками силових відомств і лідерами фракцій обговорили також можливість запровадження запису до територіальної оборони через Дію.

Також анонсували створення в парламенті оборонного штабу.

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