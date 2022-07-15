"Звідки на Україну готувався напад": у мережі з'явилося відео підготовки збройних сил рф до вторгнення

Деталі

Як зазначається, на відео 45-а окрема гвардійська бригада спеціального призначення вдв рф, яка вторглася в Україну вранці 24 лютого 2022 року. Завантаження десанту здійснювалося на аеродромі Мозир (д. великий боків, гомельська область, білорусь).

На відео демонструються кадри підготовки, польоту, висадки та штурму аеропорту у Гостомелі (Київська область) російськими військовими. Також на вантажівках, гелікоптерах і тиграх є впізнаваний знак "V", яким маркувалася техніка зс рф, яка нападала на України з територію білорусі.

Доповнення

Рано вранці 24 лютого росія почала відкриту повномасштабну війну на території України. російські військові цинічно обстрілюють житлові будинки, лікарні, школи та дитсадки. Весь світ солідарний з Україною в боротьбі з російською агресією.

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про воєнний стан у Луганській та Донецькій областях, а також про закриття кордонів із росією та білоруссю.