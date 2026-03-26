Звание Героя Украины впервые присвоили женщине-военнослужащей Нацгвардии Александре Давиденко

Звание Героя Украины впервые присвоено женщине-военнослужащей Национальной гвардии — Александре Давиденко. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины ежедневно выполняют боевые задачи, защищают наши города и людей, дают отпор врагу на самых сложных участках фронта. Они являются неотъемлемой частью Сил обороны Украины, которые постоянно развиваются, усиливают свои возможности и формируют новые подходы на поле боя - сообщила премьер.

По ее словам, в составе Нацгвардии — легендарные боевые бригады и воины, имеющие уникальный опыт и профессионально защищающие Украину с первых дней российского вторжения в 2014 году.

Сегодня есть и важный символический момент: звание Героя Украины впервые присвоено женщине-военнослужащей Национальной гвардии — Александре Давиденко - сообщила Свириденко.

Премьер отметила, что Александра — пулеметчица. С 2024 года проходит службу в батальоне "Свобода" в составе 4-й бригады НГУ "Рубеж". Выполняла сверхсложные задачи на Донецком направлении. Несмотря на постоянный риск для жизни, она неоднократно спасала побратимов, демонстрируя высокий уровень подготовки, выдержку и преданность службе. Даже после ранения смогла эвакуировать побратима из-под вражеского обстрела.

В Офисе Президента добавили, что Александра Давиденко выполняет боевые задачи в Донецкой области и неоднократно вступала в бой с оккупантами, которые пытались прорвать украинские позиции. В январе на Покровском направлении лично ликвидировала четырех вражеских пехотинцев и еще двух ранила, отражая российское наступление. Враг отступил, но совершил артиллерийский и минометный обстрел украинских позиций. Несмотря на ранение Александра Давиденко эвакуировала раненого побратима с поля боя.

Накануне Дня Национальной гвардии Украины, Президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими НГУ, поздравил их с 12-й годовщиной создания Нацгвардии, отметил государственными наградами и вручил командирам подразделений ленты почетного знака "За мужество и отвагу" и ленты почетных наименований.