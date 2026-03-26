Звання Героя України вперше присвоїли жінці-військовій Нацгвардії Олександрі Давиденко

Київ • УНН

 • 1786 перегляди

Кулеметниця Олександра Давиденко ліквідувала чотирьох окупантів на Донеччині. Попри поранення, вона евакуювала побратима під час ворожого обстрілу.

Звання Героя України вперше присвоїли жінці-військовій Нацгвардії Олександрі Давиденко

Звання Героя України вперше присвоєно жінці-військовослужбовиці Національної гвардії — Олександрі Давиденко. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Військовослужбовці Національної гвардії України щодня виконують бойові завдання, захищають наші міста й людей, дають відсіч ворогу на найскладніших ділянках фронту. Вони є невід’ємною частиною Сил оборони України, які постійно розвиваються, посилюють свої спроможності та формують нові підходи на полі бою 

- повідомила прем'єрка.

За її словами, у складі Нацгвардії — легендарні бойові бригади та воїни, які мають унікальний досвід і професійно захищають Україну з перших днів російського вторгнення у 2014 році.

Сьогодні маємо і важливий символічний момент: звання Героя України вперше присвоєно жінці-військовослужбовиці Національної гвардії — Олександрі Давиденко 

- повідомила Свириденко.

Прем'єрка зауважила, що Олександра — кулеметниця. З 2024 року проходить службу у батальйоні "Свобода" в складі 4-ї бригади НГУ "Рубіж". Виконувала надскладні завдання на Донецькому напрямку. Попри постійний ризик для життя, вона неодноразово рятувала побратимів, демонструючи високий рівень підготовки, витримку та відданість службі. Навіть після поранення змогла евакуювати побратима з-під ворожого обстрілу.

В Офісі Президента додали, що Олександра Давиденко виконує бойові завдання на Донеччині й неодноразово вступала в бій з окупантами, які намагалися прорвати українські позиції. У січні на Покровському напрямку особисто ліквідувала чотирьох ворожих піхотинців і ще двох поранила, відбиваючи російський наступ. Ворог відступив, але здійснив артилерійський і мінометний обстріл українських позицій. Попри поранення Олександра Давиденко евакуювала пораненого побратима з поля бою.

Німеччина профінансувала 15 тисяч українських дронів перехоплювачів для Нацгвардії24.03.26, 03:58 • 25007 переглядiв

Додамо

Напередодні Дня Національної гвардії України, Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями НГУ, привітав їх із 12-ю річницею створення Нацгвардії, відзначив державними нагородами та вручив командирам підрозділів стрічки почесної відзнаки "За мужність та відвагу" й стрічки почесних найменувань.

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Донецька область
Юлія Свириденко
Національна гвардія України
Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Україна