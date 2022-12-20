Встреча с генералами призвана снять с путина ответственность за военные неудачи - британская разведка

Детали

В МО Британии напомнили, что 16 декабря путин посетил объединенный штаб так называемой "СВО", как в рф называют войну против Украины. Была снята встреча путина с рядом высокопоставленных военных, в том числе с начальником генерального штаба вс рф валерием герасимовым и министром обороны россии сергеем шойгу. Он предложил предложения по следующим шагам так называемой "СВО". Командующий российской группировкой войск в Украине генерал сергей суровикин был одним из выступивших с докладом.

Цитата

"На этой срежиссированной встрече путин, видимо, намеревался продемонстрировать коллективную ответственность за военную спецоперацию. Эта демонстрация, вероятно, была направлена на то, чтобы снять с путина ответственность за военные неудачи, высокий уровень смертности и рост недовольства населения мобилизацией. Телевизионные кадры, вероятно, были предназначены для того, чтобы развеять слухи в социальных сетях об увольнении генерала герасимова", - отметили в британской разведке.

Дополнение

В своем ежедневном отчете американский Институт изучения войны (ISW) проанализировал попытки кремля улучшить имидж владимира путина и минобороны рф на фоне отсутствия успехов в войне в Украине.