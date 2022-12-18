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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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ISW: Кремль створює новий образ путіна та реабілітує імідж міноборони

ISW: Кремль створює новий образ путіна та реабілітує імідж міноборони

Київ • УНН

 • 592893 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. У своєму щоденному звіті американський Інститут вивчення війни (ISW) аналізує спроби Кремля покращити імідж володимира путіна та міноборони Росії на тлі відсутності успіхів у війні в Україні.

Про це повідомляє американський інститут вивчення війни, пише УНН.

Деталі

Кремль, ймовірно, намагається зобразити президента Росії як компетентного лідера воєнного часу, пишуть експерти ISW, коментуючи візит путіна до військового штабу. Кремль, ймовірно, оприлюднив інформацію про цю поїздку, щоб створити образ лідера, який повністю залучений до планування та ведення війни в Україні. ISW також нагадує про різку критику ролі російського диктатора у керівництві військовими діями, яка нещодавно прозвучала з боку прихильників війни.

Ще одна можлива причина для висвітлення візиту путіна до штабу – спроба реабілітації іміджу міноборони Росії. Кремль, ймовірно, свідомо продемонстрував присутність герасимова, шойгу та суровікіна на зустрічі з путіним, щоб представити міноборони Росії як єдину, організовану та ефективну військову організацію та убезпечити найвище командування ЗС РФ від критики.

Враховуючи відсутність помітних перемог Росії у війні з Україною, російське військове керівництво прагне створити ілюзію військового командування, що організовано працює. Крім того, Кремлю потрібно покращити імідж міноборони, щоб врівноважити зростаючий вплив кадирова та пригожина та керованих ними військових структур.

Нагадаємо

Американське видання The New York Times опублікувало "графік" вторгнення російської армії. У ньому зазначено, що окупанти планували взяти Київ за 18 годин.

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