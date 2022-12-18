ISW: Кремль создает новый образ путина и реабилитирует имидж минобороны

Детали

Кремль, вероятно, пытается изобразить президента России как компетентного лидера военного времени, пишут эксперты ISW, комментируя визит путина в военный штаб. Кремль, вероятно, обнародовал информацию об этой поездке, чтобы создать образ лидера, полностью вовлеченного в планирование и ведение войны в Украине. ISW также напоминает о резкой критике роли российского диктатора в руководстве военными действиями, которая недавно прозвучала со стороны сторонников войны.

Еще одна возможная причина для освещения визита путина в штаб - попытка реабилитации имиджа минобороны России. Кремль, вероятно, сознательно продемонстрировал присутствие герасимова, шойгу и суровикина на встрече с путиным, чтобы представить минобороны России как единую, организованную и эффективную военную организацию и оградить высшее командование ВС РФ от критики. Учитывая отсутствие заметных побед России в войне с Украиной, российское военное руководство стремится создать иллюзию организованно работающей цепочки военного командования. Кроме того, Кремлю нужно улучшить имидж минобороны, чтобы уравновесить растущее влияние кадырова и пригожина и управляемых ими военных структур.

Напомним

Американское издание The New York Times опубликовало "график" вторжения русской армии. В нем указано, что оккупанты планировали взять Киев за 18 часов.