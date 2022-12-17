Россияне планировали взять Киев за 18 часов - The New York Times

Детали

Как пишет издание, оккупанты узнали о начале вторжения за несколько часов до того, как их отправили в Украину. Один из рашистов, находившийся в Беларуси, рассказал, что был один указ — нужно было ехать за впереди машиной.

Согласно "графику", который им дали, в Киев должны были добраться в течение 18 часов. Оккупант признался, что "график" не был исполнен даже близко. Из-за погодных условий россияне до границы добрались только через сутки.

На "графике" было указано, какие подразделения и воинские части отправились на захват Украины, сколько было машин в колонне и прочее. Оккупационные войска отправились из Беларуси в 01:33 24 февраля, а в Киеве должны быть уже в 14:45.