Росіяни планували взяти Київ за 18 годин — The New York Times

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Як пише видання, окупанти дізналися про початок вторгнення за кілька годин до того, як їх відправили в Україну. Один з рашистів, що перебував у Білорусі, розповів, що був один указ — треба було їхати за машиною, що була попереду.

Відповідно до "графіка", який їм дали, до Києва мали дістатися протягом 18 годин. Окупант зізнався, що "графік" не був виконаний навіть близько. Через погодні умови, росіяни до кордону дісталися лише через добу.

На "графіку" було вказано, які підрозділи і військові частини вирушили на захоплення України, скільки було машин у колоні та інше. Окупаційні війська вирушили із Білорусі о 01:33 24 лютого, а у Києві мали бути уже о 14:45.