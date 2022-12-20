Зустріч з генералами покликана зняти з путіна відповідальність за військові невдачі - британська розвідка

Деталі

У МО Британії нагадали, що 16 грудня путін відвідав об'єднаний штаб так званої "СВО", як у рф називають війну проти України. Було знято зустріч путіна з низкою високопоставлених військових, у тому числі з начальником генерального штабу зс рф валерієм герасимовим та міністром оборони росії сергієм шойгу. Він запропонував пропозиції щодо наступних кроків так званої "СВО". Командувач російського угруповання військ в Україні генерал сергій суровікін був одним із тих, хто виступив з доповіддю.

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"На цій зрежисованій зустрічі путін, мабуть, мав намір продемонструвати колективну відповідальність за військову спецоперацію. Ця демонстрація, ймовірно, була спрямована на те, щоб зняти з путіна відповідальність за військові невдачі, високий рівень смертності та зростання незадоволеності населення мобілізацією. Телевізійні кадри, ймовірно, були призначені для того, щоб розвіяти чутки в соціальних мережах про звільнення генерала герасимова", - зазначили у британській розвідці.

Доповнення

У своєму щоденному звіті американський Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував спроби кремля покращити імідж володимира путіна та міноборони росії на тлі відсутності успіхів у війні в Україні.