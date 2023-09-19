Встреча в формате "Рамштайн": Ллойд Остин поблагодарил Алексея Резникова

Остин начал заседание со слов благодарности.

Цитата

"... хочу начать со слов благодарности Алексею Резникову за его тяжелый труд и преданность — и за все, что он сделал для свободной Украины в безопасном мире", - приводит слова Остина пресс-служба правительства США.

Ранее

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес поблагодарил Алексея Резникова за совместную работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Европейские и украинские политики благодарят экс-министра обороны Резникова за работу

Напомним

3 сентября Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что принял решение заменить Алексея Резникова на должности министра обороны Украины.

После того как Резников отчитался о своей деятельности на должности, Верховная Рада поддержала предложение Зеленского о его увольнении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Авиационная коалиция”, Patriot и разрушение мифов об оружии, которое не имеет аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова