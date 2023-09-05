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Європейські та українські політики дякують ексміністру оборони Резнікову за роботу

Європейські та українські політики дякують ексміністру оборони Резнікову за роботу

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Європейські та українські політики подякували ексміністру оборони України Олексію Резнікову за його діяльність на цій посаді, пише УНН.

Серед них чинні та колишні міністри оборони європейських країн, дипломати, депутати.

Зокрема, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню написав, що пишається співпрацею з Резніковим, завдяки якій збільшилася військова допомога Франції Україні.

“Шановний Олексію, дякую за вашу відданість Україні та Європі. Я пишаюся тим, чого ми разом досягли для збільшення військової підтримки України з боку Франції, і з нетерпінням чекаю продовження наших дискусій з вашим наступником”.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас зазначив, що діяльність Резнікова на посаді наближала перемогу України.

“Дякую тобі за відданість своїй країні, за дружбу, яку ми об’єднуємо, і за все, що ти зробив, щоб наблизити Україну до перемоги. Удачі друже”.

За плідну співпрацю ексміністру оборони України подякував і ексміністр оборони Фінляндії Мікко Савола.

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Окрім цього, слова вдячності Резнікову висловили колишній посол Естонії в Україні Каімо Кууск, румунський дипломат Андрей Тарнеа та інші.

Не залишились осторонь і українські політики.
Зокрема, за діяльність на посаді міністра оборони України вдячність Резнікову висловили представник Президента України в Криму Таміла Ташева, народний депутат Михайло Радуцький.

Нагадаємо

3 вересня Президент України Володимир Зеленський оголосив, що прийняв рішення замінити Олексія Резнікова на посаді міністра оборони України.

Сьогодні, після того як Резніков відзвітував про свою діяльність на посаді, Верховна Рада підтримала пропозицію Зеленського про його звільнення.

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