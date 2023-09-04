“Ви були фантастично корисним для України” — ексміністр оборони Великої Британії Бен Уоллес подякував Олексію Резнікову

Цитата

“Удачі Олексію! Ви були фантастично корисним для України. З самого початку ми працювали разом і без Вас ми не змогли б заручитися міжнародною підтримкою! Мало хто знає про Ваш вклад у цю війну, але для тих, хто знає — спасибі”.

Нагадаємо

3 вересня Президент України Володимир Зеленський оголосив, що прийняв рішення замінити Олексія Резнікова на посаді міністра оборони України.

Сьогодні Резніков написав заяву про відставку, яку вже підтримав профільний комітет Верховної Ради.

Замість Резнікова міністром оборони стане голова Фонду держмайна Рустем Умєров.