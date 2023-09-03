Арахамія анонсував, коли призначать нового міністра оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Уже наступного тижня у Верховній Раді України буде проводенно голосування щодо звільнення чинного міністра оборони Олексія Резнікова та призначення нового - Рустема Умєрова. Про це повідомив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахмія у Telegram, пише УНН.
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Арахамія зазначив, що на наступному тижні планується голосування щодо звільнення міністра обороні та звільнення голови Фонду Держмайна Украіни.
Також Верховна Рада України голосуватиме за призначення Рустема Умерова на посаду міністра оборони України.
За слова нардепа, більше кадрових питань на наступному тижні не буде.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив кадрове рішення, яке передбачає звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони країни. Його замінить Рустем Умєров.
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