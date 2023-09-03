Арахамия анонсировал, когда назначат нового министра обороны

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Киев • УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Уже на следующей неделе в Верховной Раде Украины будет проведено голосование об увольнении действующего министра обороны Алексея Резникова и назначении нового - Рустема Умерова. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахмия в Telegram, пишет УНН.

Детали

Арахамия отметил, что на следующей неделе планируется голосование по увольнению министра обороны и увольнение главы Фонда Госимущества Украины.

Также Верховная Рада Украины будет голосовать за назначение Рустема Умерова на должность министра обороны Украины.

По слова нардепа, больше кадровых вопросов на следующей неделе не будет.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принял кадровое решение, которое предусматривает увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны страны. Его заменит Рустем Умеров.

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