Арахамия анонсировал, когда назначат нового министра обороны

Детали

Арахамия отметил, что на следующей неделе планируется голосование по увольнению министра обороны и увольнение главы Фонда Госимущества Украины.

Также Верховная Рада Украины будет голосовать за назначение Рустема Умерова на должность министра обороны Украины.

По слова нардепа, больше кадровых вопросов на следующей неделе не будет.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принял кадровое решение, которое предусматривает увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны страны. Его заменит Рустем Умеров.

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