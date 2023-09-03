Ще не призначений міністр оборони Рустем Умєров змінив статус у Вікіпедії

Деталі

Рустем Умєров, або ті, хто редагують його сторінку у Вікіпедії, не дочекавшись подання у ВР України на пост міністра оборони України, вже змінили статус у Вікіпедії, зазначивши, що він - голова оборонного відомства. Щоправда з припискою, що йде нижче, "готується обійняти посаду".

Поки на пов’язаних сторінках, зокрема, на сторінці чинного міністра оборони Олексія Резнікова та на сторінці де зазначені всі міністри оборони незалежної України, жодних змін не відбулося. Ба більше на сайті ВР ще навіть немає інформації про подання на відставку Резнікова з посади.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив кадрове рішення, яке передбачає звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони країни. Його замінить Рустем Умєров. Але парламент України ще має проголосувати за його кандидатуру.

Довідково

У липні 2019 року на позачергових парламентських виборах до Верховної Ради Умєров був обраний народним депутатом України від політичної партії «Голос».

З 2022 року — голова Фонду державного майна України.

Також у серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.