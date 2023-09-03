Еще не назначенный министр обороны Рустем Умеров сменил статус в Википедии

Детали

Рустем Умеров, или те, кто редактирует его страницу в Википедии, не дождавшись представления в ВР Украины на пост министра обороны Украины, уже изменили статус в Википедии, отметив, что он – глава оборонного ведомства. Правда с припиской "готовится занять должность".

Пока на связанных страницах, в частности, на странице действующего министра обороны Алексея Резникова и на странице, где указаны все министры обороны независимой Украины, никаких изменений не произошло. Более того, на сайте ВР еще даже нет информации о представлении на отставку Резникова с должности.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принял кадровое решение, которое предусматривает увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны страны. Его заменит Рустем Умеров. Но парламент Украины еще должен поддержать его кандидатуру.

Справочно

В июле 2019 года на внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду Умеров был избран народным депутатом Украины от политической партии «Голос».

С 2022 года — председатель Фонда государственного имущества Украины.

Также в августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награждён орденом «За заслуги» III степени.