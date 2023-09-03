Еще не назначенный министр обороны Рустем Умеров сменил статус в Википедии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Не дождавшись ни представления собственной кандидатуры, ни голосования в Верховной Раде Украины, глава Фонда госимущества Рустем Умеров, которого Президент Украины Владимир Зеленский предложил на пост нового министра обороны Украины, уже сменил статус в Википедии, пишет УНН.
Детали
Рустем Умеров, или те, кто редактирует его страницу в Википедии, не дождавшись представления в ВР Украины на пост министра обороны Украины, уже изменили статус в Википедии, отметив, что он – глава оборонного ведомства. Правда с припиской "готовится занять должность".
Пока на связанных страницах, в частности, на странице действующего министра обороны Алексея Резникова и на странице, где указаны все министры обороны независимой Украины, никаких изменений не произошло. Более того, на сайте ВР еще даже нет информации о представлении на отставку Резникова с должности.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принял кадровое решение, которое предусматривает увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны страны. Его заменит Рустем Умеров. Но парламент Украины еще должен поддержать его кандидатуру.
Справочно
В июле 2019 года на внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду Умеров был избран народным депутатом Украины от политической партии «Голос».
С 2022 года — председатель Фонда государственного имущества Украины.
Также в августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награждён орденом «За заслуги» III степени.