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Европейские и украинские политики благодарят экс-министра обороны Резникова за работу

Европейские и украинские политики благодарят экс-министра обороны Резникова за работу

Киев • УНН

 • 468605 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Европейские и украинские политики поблагодарили экс-министра обороны Украины Алексея Резникова за его деятельность на этой должности, пишет УНН.

Среди них действующие и бывшие министры обороны европейских стран, дипломаты, депутаты.

В частности, министр обороны Франции Себастьян Лекорню написал, что гордится сотрудничеством с Резниковым, благодаря которому увеличилась военная помощь Франции Украине.

“Уважаемый Алексей, благодарю за вашу преданность Украине и Европе. Я горжусь тем, чего мы вместе достигли для увеличения военной поддержки Украины с стороны Франции, и с нетерпением жду продолжения наших дискуссий с вашим преемником”.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что деятельность Резникова на должности приближала победу Украины.

“Спасибо тебе за преданность своей стране, за дружбу, которую мы объединяем, и за все, что ты сделал, чтобы приблизить Украину к победе. Удачи друг”.

За плодотворное сотрудничество экс-министра обороны Украины поблагодарил и экс-министр обороны Финляндии Микко Савола.

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Кроме этого, слова благодарности Резникову выразили бывший посол Эстонии в Украине Каимо Кууск, румынский дипломат Андрей Тарнеа и другие.

Не остались в стороне и украинские политики.
В частности, за деятельность на должности министра обороны Украины благодарность Резникову выразили представитель Президента Украины в Крыму Тамила Ташева, народный депутат Михаил Радуцкий.

Напомним

3 сентября Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что принял решение заменить Алексея Резникова на должности министра обороны Украины.

Сегодня, после того как Резников отчитался о своей деятельности на должности, Верховная Рада поддержала предложение Зеленского о его увольнении.

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Украинские Национальные Новости

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