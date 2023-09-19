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Зустріч у форматі "Рамштайн": Ллойд Остін подякував Олексію Резнікову

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Сьогодні у Німеччині на базі "Рамштайн" відбулося 15 засідання щодо підтримки України. На початку засідання голова Пентагону Ллойд Остін подякував колишньому міністрові оборони України Олексію Резнікову за його роботу, повідомляє УНН.

Остін почав засідання зі слів подяки.

Цитата

"... хочу почати зі слів подяки Олексію Резнікову за його важку працю та відданість — і за все, що він зробив для вільної України в безпечному світі", - наводить слова Остіна пресслужба уряду США.

Раніше

Ексміністр оборони Великої Британії Бен Уоллес подякував Олексію Резнікову за спільну роботу.

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Нагадаємо

3 вересня Президент України Володимир Зеленський оголосив, що прийняв рішення замінити Олексія Резнікова на посаді міністра оборони України.

Після того як Резніков відзвітував про свою діяльність на посаді, Верховна Рада підтримала пропозицію Зеленського про його звільнення.

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