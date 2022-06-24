Усилия Европы по блокированию импорта нефти из рф неэффективны, их нужно менять - WP

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Киев • УНН

 • 218085 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Европе нужен новый подход, чтобы снизить выгоду россии от продажи сырой нефти – нынешние меры не дают должного результата. Однако выход есть, считает редакция американской газеты The Washington Post. Свое мнение журналисты опубликовали в недавней статье в преддверии саммита "Группы семи", пишет УНН.

Детали

Так, лидеры стран G7 должны собраться в воскресенье в Баварских Альпах. Главной темой обсуждения будет величайшая война в Европе с 1945 года и ее последствия.

«Поскольку россия все еще ведет наступление на востоке Украины, повышение эффективности экономических санкций против кремля должно стать неотложным приоритетом для группы, в которую входят президент (США Джо) Байден и его коллеги из Германии, Японии, Италии, Великобритании, Канады и Франции, а также представители Европейского Союза. В частности, они должны признать, что усилия Европы по блокированию импорта нефти из россии оказываются неэффективными в краткосрочной перспективе и должны быть изменены», - считает редакторский состав.

Так, отмечается, что за последние четыре месяца Соединенные Штаты и Канада запретили и без того небольшой импорт российской нефти - относительно безболезненный шаг для двух богатых нефтью стран. Такой запрет реализовать гораздо сложнее 27 членам Европейского Союза, которые получают 29% коллективного импорта сырой нефти из россии, а некоторые отдельные страны ЕС зависят от нее гораздо больше. По данным Всемирного экономического форума, в 2021 году члены ЕС заплатили государственной нефтяной компании путина «Газпром» в общей сложности 108 миллиардов долларов. 3 июня ЕС утвердил запрет на российскую нефть, но он вступит в силу для морского импорта только 5 декабря, для других нефтепродуктов - до 5 февраля 2023 года.

После этого, россия может столкнуться с постоянным снижением спроса на свою нефть, что в сочетании с другими санкциями приведет к снижению ее производственного потенциала и доходов. Тем временем у Европы нет простых альтернатив, отмечают журналисты.

Она, как отмечается, вынуждена импортировать российскую нефть, хотя и в сокращенных объемах. По данным экспертов, страны ЕС заплатили за московскую нефть около 33 миллиардов долларов с 24 февраля, когда росия начала войну. А Международное энергетическое агентство заявило в мае, что доходы россии от продажи нефти фактически выросли на 50% с 1 января - до 20 миллиардов долларов в месяц. россия поставляет нефть в Китай и Индию по ценам кризисных продаж, но в больших объемах. Часть нефти перерабатывается и реэкспортируется в Европу.

«Таким образом, пока что нефтяные деньги помогают российской экономике пережить санкции Запада - после вторжения рубль фактически укрепился по отношению к доллару. Необходимо срочно остановить этот денежный поток», - говорится в статье.

При этом отмечается, что министр финансов США Джанет Йеллен работает над планом, согласно которому Соединенные Штаты и другие союзники Украины будут платить россии за ее нефть не больше себестоимости производства, используя западный контроль над страхованием и финансированием российских нефтяных поставок, чтобы заставить москву пойти на это. Российская нефть по-прежнему будет поступать на мировые рынки, помогая глобальной экономике, но рф будет получать за нее меньше денег, объясняют журналисты.

«Мудрость этого предложения заключается в том, что оно направлено на то, что важнее всего - не на поток сырой нефти из россии, а на поток твердой валюты в обратном направлении. Убедить G7 поддержать это предложение - один из лучших способов, которыми Байден может помочь Украине сейчас», - отметили в издании.

Напомним

Как писал УНН, россия заработала 93 миллиарда евро за первые 100 дней войны против Украины, продавая свое ископаемое топливо странам по всему миру.

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