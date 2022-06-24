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Зусилля Європи щодо блокування імпорту нафти з рф неефективні, їх потрібно міняти - WP

Зусилля Європи щодо блокування імпорту нафти з рф неефективні, їх потрібно міняти - WP

Київ • УНН

 • 218092 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Європі потрібен новий підхід, щоб знизити вигоду росії від продажу сирої нафти – нинішні заходи не дають належного результату. Проте вихід є, вважає редакція американської газети The Washington Post. Свою думку журналісти опублікували у нещодавній статті напередодні саміту "Групи семи", пише УНН.

Деталі

Так, лідери країн G7 мають зібратися у неділю у Баварських Альпах. Головною темою обговорення буде найбільша війна в Європі з 1945 року та її наслідки.

«Оскільки росія все ще веде наступ на сході України, підвищення ефективності економічних санкцій проти кремля має стати невідкладним пріоритетом для групи, до якої входять президент (США Джо) Байден та його колеги з Німеччини, Японії, Італії, Великої Британії, Канади та Франції, а також представники Європейського Союзу. Зокрема, вони мають визнати, що зусилля Європи щодо блокування імпорту нафти з росії виявляються неефективними у короткостроковій перспективі та мають бути змінені», - вважає редакторський склад.

Так, зазначається, що за останні чотири місяці Сполучені Штати та Канада заборонили і без того невеликий імпорт російської нафти - відносно безболісний крок для двох багатих на нафту країн. Таку заборону реалізувати набагато складніше 27 членам Європейського Союзу, які одержують 29% колективного імпорту сирої нафти з росії, а деякі окремі країни ЄС залежать від неї набагато більше. За даними Всесвітнього економічного форуму, у 2021 році члени ЄС заплатили державній нафтовій компанії путіна «Газпром» загалом 108 мільярдів доларів. 3 червня ЄС затвердив заборону на російську нафту, але вона набуде чинності для морського імпорту лише 5 грудня, для інших нафтопродуктів – до 5 лютого 2023 року.

Після цього росія може зіткнутися з постійним зниженням попиту на свою нафту, що в поєднанні з іншими санкціями призведе до зниження її виробничого потенціалу і доходів. Тим часом Європа не має простих альтернатив, зазначають журналісти.

Вона, як зазначається, змушена імпортувати російську нафту, хоч і в скорочених обсягах. За даними експертів, країни ЄС заплатили за московську нафту близько 33 мільярдів доларів із 24 лютого, коли росія розпочала війну. А Міжнародне енергетичне агентство заявило у травні, що доходи росії від продажу нафти фактично зросли на 50% з 1 січня – до 20 мільярдів доларів на місяць. росія постачає нафту до Китаю та Індії за цінами кризових продажів, але у великих обсягах. Частина нафти переробляється та реекспортується до Європи.

«Таким чином, поки що нафтові гроші допомагають російській економіці пережити санкції Заходу – після вторгнення рубль фактично зміцнився щодо долара. Необхідно терміново зупинити цей грошовий потік», - йдеться у статті.

При цьому наголошується, що міністр фінансів США Джанет Єллен працює над планом, згідно з яким Сполучені Штати та інші союзники України платитимуть росії за її нафту не більше за собівартість виробництва, використовуючи західний контроль над страхуванням та фінансуванням російських нафтових поставок, щоб змусити москву піти на це. Російська нафта, як і раніше, надходитиме на світові ринки, допомагаючи глобальній економіці, але росія отримуватиме за неї менше грошей, пояснюють журналісти.

«Мудрість цієї пропозиції полягає в тому, що вона спрямована на те, що найважливіше – не на потік сирої нафти з росії, а на потік твердої валюти у зворотному напрямку. Переконати G7 підтримати цю пропозицію - один із найкращих способів, якими Байден може допомогти Україні зараз», - зазначили у виданні.

Нагадаємо

Як писав УНН, росія заробила 93 мільярди євро за перші 100 днів війни проти України, продаючи своє викопне паливо країнам по всьому світу.

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