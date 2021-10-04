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Остановка Припортового завода создала перебои с кислородом в Одесских больницах

Остановка Припортового завода создала перебои с кислородом в Одесских больницах

Киев  •  УНН

 • 13831 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Остановка Одесского Припортового завода создала перебои с кислородом в больницах Одессы, однако, ситуация под контролем. Об этом 4 октября сообщил первый заместитель председателя Одесской ОГА Борис Волошенков, передает УНН.

“У нас появились определенные перебои, связанные с тем, что уменьшилось производство кислорода на Припортовом заводе, который нам стабильно давал 6 тонн кислорода в сутки”, — сказал Волошенков, добавив, что в связи с ситуацией на ОПЗ регион заказывает кислород в Днепропетровской области и Кривом Рогу.

“У нас пока не было случаев недостатка кислорода, но в связи с возрастанием количества больных существует потребность в наращивании объемов кислорода для Одессы и области”, — сказал Волошенков.

По его словам, пик заболеваемости ожидается в конце октября — начале ноября.

Напомним, в середине сентября Одесский Припортовый завод приостановил работу из-за того, что компания “Агро Газ Трейдинг” прекратила поставки из-за резкого подорожания “голубого топлива” на мировых рынках. Предприятие планировало перезапуститься в ноябре. На прошлой неделе стало известно, что новый поставщик — сингапурская компания Dachex Shipping Pte. Ltd., выигравшая конкурс на поставку газа для Одесского припортового завода с ноября 2021 года, не будет сотрудничать с предприятием. Таким образом, запланированный на ноябрь перезапуск ОПЗ откладывается.

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