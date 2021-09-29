Одеський припортовий завод відкладає перезапуск

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Компанія, як з'ясувалося, не може отримати ліцензію на постачання газу, а значить, не може виконувати свої зобов'язання за договором.

У даний час між Dachex Shipping Pte. Ltd. і ОПЗ ведуться переговори про умови розірвання договору.

Нагадаємо, що останній постачальник газу, компанія "Агро Газ Трейдинг", припинила поставки через різке подорожчання "блакитного палива" на світових ринках. Нового постачальника ОПЗ не знайшов. У зв'язку із припиненням поставок газу минулого тижня Одеський припортовий завод в черговий раз зупинив виробництво.

АТ "Одеський припортовий завод" - державне підприємство хімічної галузі України. Розташоване на березі Малого Аджалицького лиману, за 35 км від Одеси. Працює з 1978 року. Спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, рідкого азоту, діоксиду вуглецю і рідкого кисню, займається перевантаженням хімічної продукції. В останні роки припортовий завод працював за давальницькою схемою - отримував сировину від постачальника, який оплачував його переробку та отримував готовий продукт.