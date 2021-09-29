Одесский припортовый завод откладывает перезапуск
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Сингапурская компания Dachex Shipping Pte. Ltd., выигравшая конкурс на поставку газа для Одесского припортового завода с ноября 2021 года, не будет сотрудничать с предприятием. Таким образом, запланированный с ноября перезапуск ОПЗ откладывается. Об этом сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков, передает УНН.
Детали
Компания, как выяснилось, не может получить лицензию на поставку газа, а значит, не может выполнять свои обязательства по договору.
В настоящее время между Dachex Shipping Pte. Ltd. и ОПЗ ведутся переговоры об условиях расторжения договора.
Напомним, что последний поставщик газа, компания “Агро Газ Трейдинг”, прекратила поставки из-за резкого подорожания “голубого топлива” на мировых рынках. Нового поставщика ОПЗ не нашел. В связи с прекращением поставок газа на прошлой неделе Одесский припортовый завод в очередной раз остановил производство.
АО “Одесский припортовый завод” — государственное предприятие химической отрасли Украины. Расположено на берегу Малого Аджалыкского лимана, в 35 км от Одессы. Работает с 1978 года. Специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода, занимается перегрузкой химической продукции. В последние годы припортовый завод работал по давальческой схеме — получал сырье от поставщика, который оплачивал его переработку и получал готовый продукт.