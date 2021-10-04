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Зупинка Припортового заводу створила перебої з киснем в Одеських лікарнях

Зупинка Припортового заводу створила перебої з киснем в Одеських лікарнях

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Зупинка Одеського Припортового заводу створила перебої з киснем в лікарнях Одеси, однак, ситуація під контролем. Про це 4 жовтня повідомив перший заступник голови Одеської ОДА Борис Волошенков, передає УНН.

“У нас з’явилися певні перебої, пов’язані з тим, що менше стало вироблятися кисню на припортового заводу, який нам стабільно давав 6 тонн кисню на добу”, — сказав Волошенков, додавши, що в зв’язку з ситуацією на ОПЗ регіон замовляє кисень в Дніпропетровській області та Кривому Рогу.

“У нас поки не було випадків нестачі кисню, але в зв’язку зі зростанням кількості хворих існує потреба в нарощуванні обсягів кисню для Одеси і області”, — сказав Волошенков.

За його словами, пік захворюваності очікується в кінці жовтня — початку листопада.

Нагадаємо, в середині вересня Одеський Припортовий завод призупинив роботу через те, що компанія “Агро Газ Трейдинг” припинила поставки через різке подорожчання “блакитного палива” на світових ринках. Підприємство планувало перезапуститися в листопаді. Минулого тижня стало відомо, що новий постачальник — сінгапурська компанія Dachex Shipping Pte. Ltd., яка виграла конкурс на поставку газу для Одеського припортового заводу з листопада 2021 року, не буде співпрацювати з підприємством. Таким чином, запланований на листопад перезапуск ОПЗ відкладається.

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