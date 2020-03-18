Остановка метро в Харькове: обнародована схема изменения маршрутов наземного транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Харькове с 18 марта по 3 апреля горсовет временно вводит изменения на курсирования наземного транспорта, которые должны заменить остановленный метрополитен в городе. Об этом сообщается в пресс-службе Харьковского городского совета, передает УНН.
“Изменения в работе городского наземного электрического транспорта вводятся с 18 марта по 3 апреля в городе Харькове”, — говорится в сообщении.
Следовательно, без изменения будут курсировать троллейбусы № 1, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 25, 27, 31, 34, 35, 40, 45, 47.
Прекратят работу маршруты № 7, 17, 20 , 36, 42.
Изменится путь следования таких троллейбусов:
“№ 2 (часть): пр. Победы — пр. Людвига Свободы — ул. Ахсарова — пр. Науки — пр. Независимости — ул. свободы;
(Часть): пр. Жуковского — ул. Академика Проскуры — Белгородское шоссе — ул. Сумская — пл. Конституции.
№ 24: 602 м/р — пр. Юбилейный — пр. Льва Ландау — пр. Московский — ул. Броненосца „Потемкин“ — Конный рынок — пл. Защитников Украины — ул. Богдана Хмельницкого — пр. Московский — пл. Павловская — ул. Университетская — пл. Конституции (в обратном направлении — через ул. Плетневский — ул. Кооперативная)
№ 46 м/р „Горизонт“ — бул. Грицевца — пр. Московский — ул. Броненосца „Потемкин“ — Конный рынок — ул. Богдана Хмельницкого — пр. Московский — пл. Павловская — ул. Университетская — пл. Конституции (в обратном направлении — через ул. Плетневский — ул. Кооперативная)”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что без изменений будут курсировать трамваи № 1, 3, 6, 7, 8, 12, 20, 23, 26, 27. Прекратят курсировать трамваи № 16 и 16А. Изменит маршрут трамвай № 5, который будет курсировать следующим образом: ул. Одесская — пр. Героев Сталинграда — ул. Морозова — ул. Плехановская — ул. Молочная — Конный рынок — пл. Защитников Украины — пр. Московский — пл. Конституции — пл. Павловская — пл. Сергиевская — ул. Полтавский Шлях — Южный вокзал.
“Согласно приказу Департамента инфраструктуры, городской наземный пассажирский транспорт будет заканчивать работу в 22:00”, — добавляется в сообщении.
Напомним, в Харькове из-за карантина метрополитен закрылся в 20:00 17 марта. Ранее президент Владимир Зеленский пригрозил мэру Харькова Геннадию Кернесу уголовной ответственностью, если тот не закроет метро.
Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них — два летальных случая.
Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.