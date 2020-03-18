Зупинка метро у Харкові: оприлюднено схему зміни маршрутів наземного транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Харкові з 18 березня по 3 квітня міськрада тимчасово вводить зміни на курсування наземного транспорту, які мають замінити зупинений метрополітен у місті. Про це повідомляється у пресслужбі Харківської міської ради, передає УНН.
“Зміни в роботі міського наземного електричного транспорту вводяться з 18 березня по 3 квітня в місті Харкові”, — йдеться у повідомленні.
Відтак, без зміни курсуватимуть тролейбуси № 1, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 25, 27, 31, 34, 35, 40, 45, 47.
Припинять роботу маршрути № 7, 17, 20, 36, 42.
Зміниться шлях прямування таких тролейбусів:
“№ 2 (частина): пр. Перемоги — пр. Людвіга Свободи — вул. Ахсарова — пр. Науки — пр. Незалежності — пл. свободи;
(частина): пр. Жуковського — вул. Академіка Проскури — Білгородське шосе — вул. Сумська — пл. Конституції.
№ 24: 602 м/р — пр. Ювілейний — пр. Льва Ландау — пр. Московський — вул. Броненосця „Потьомкін“ — Кінний ринок — пл. Захисників України — вул. Богдана Хмельницького — пр. Московський — пл. Павлівська — вул. Університетська — пл. Конституції (у зворотному напрямку — через пров. Плетнівський — вул. Кооперативна);
№ 46: м/р „Горизонт“ — бул. Грицевця — пр. Московський — вул. Броненосця „Потьомкін“ — Кінний ринок — вул. Богдана Хмельницького — пр. Московський — пл. Павлівська — вул. Університетська — пл. Конституції (у зворотному напрямку — через пров. Плетнівський — вул. Кооперативна)”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що без змін курсуватимуть трамваї № 1, 3, 6, 7, 8, 12, 20, 23, 26, 27. Припинять курсувати трамваї № 16 і 16А. Змінить маршрут трамвай № 5, який курсуватиме наступним чином: вул. Одеська — пр. Героїв Сталінграда — вул. Морозова — вул. Плеханівська — вул. Молочна — Кінний ринок — пл. Захисників України — пр. Московський — пл. Конституції — пл. Павлівська — пл. Сергіївська — вул. Полтавський Шлях — Південний вокзал.
“Згідно з наказом Департаменту інфраструктури, міський наземний пасажирський транспорт закінчуватиме роботу о 22:00”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, у Харкові через карантин метрополітен закрився о 20:00 17 березня. Раніше президент Володимир Зеленський пригрозив меру Харкова Геннадію Кернесу кримінальною відповідальністю, якщо той не закриє метро.
Нагадаємо, станом на вечір 17 березня в Україні зафіксовано вже 14 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. З-поміж них — два летальних випадки.
Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.