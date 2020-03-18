Зупинка метро у Харкові: оприлюднено схему зміни маршрутів наземного транспорту

КИЇВ. 18 березня. УНН. У Харкові з 18 березня по 3 квітня міськрада тимчасово вводить зміни на курсування наземного транспорту, які мають замінити зупинений метрополітен у місті. Про це повідомляється у пресслужбі Харківської міської ради, передає УНН.