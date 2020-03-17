У Харкові через карантин закривають метрополітен
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Харківський метрополітен призупиняє свою роботу до 3 квітня через загрозу розповсюдження коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook підприємства.
"Відповідно до наказу Департаменту інфраструктури Харківської міської ради, комунальне підприємство "Харківський метрополітен" припиняє перевезення пасажирів на період з 20:00 17 березня до 3 квітня", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, уряд України з 12:00 18 березня припиняє транспортне сполучення залізницею, авіацією, автобусами в межах України та з 17 березня - роботу метрополітену у містах, а також обмежує пересування міським транспортом.