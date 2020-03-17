В Харькове из-за карантина закрывают метрополитен
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Харьковский метрополитен приостанавливает свою работу до 3 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook предприятия.
"В соответствии с приказом Департамента инфраструктуры Харьковского городского совета, коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" прекращает перевозки пассажиров на период с 20:00 17 марта по 3 апреля", - говорится в сообщении.
Напомним, правительство Украины с 12:00 18 марта прекращает транспортное сообщение по железной дороге, авиацией, автобусами по Украине и с 17 марта - работу метрополитена в городах, а также ограничивает передвижение городским транспортом.