Остановка Донецкой фильтровальной станции: воды в резервуаре хватит примерно на 4 суток

В связи с остановкой станции прекращено водоснабжение в г. Авдеевка (22 000 человек), с. Ласточкино и с. Орловка Ясиноватского района (1500 человек).

"В случае необходимости водоснабжение населения будет осуществляется почасово из хранилищ резервуара емкостью 4000 куб.м (расположен на территории города), в котором питьевой воды ориентировочно достаточно на 4 суток", - говорится в сообщении.

В случае отсутствия воды в резервуаре обеспечение населения водой будет осуществляться путем подвоза автомобилями.

Кроме того, 19 апреля планируется проведение совещания в Донецкой ОГА с участием начальника Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

"На ней будет решаться вопрос обеспечения города Авдеевка водой путем ее подвоза", - уточнили спасатели.

Отмечено, что предварительно работу ДФС восстановят после обеспечения гарантий безопасности работников станции.

Причиной остановки работы фильтровальной станции является опасность для сотрудников ДФС из-за боевых действий.

Напомним, 18 апреля временно остановили работу Донецкой фильтровальной станции.