Зупинка Донецької фільтрувальної станції: води у резервуарі вистачить приблизно на 4 доби
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Через зупинку роботи Донецької фільтрувальної станції водопостачання населення у разі необхідності буде здійснюється погодинно з запасів резервуару. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України у Донецькій області, передає УНН.
У зв'язку з зупинкою станції припинено водопостачання до м. Авдіївка (22 000 чоловік), с. Ласточкіно та с. Орлівка Ясинуватського району (1500 чоловік).
"У разі необхідності водопостачання населення буде здійснюється погодинно з запасів резервуару ємністю 4000 куб.м (розташований на території міста), в якому питної води орієнтовно достатньо на 4 доби", - йдеться в повідомленні.
У випадку відсутності води в резервуарі забезпечення населення водою буде здійснюватись шляхом підвозу автомобілями.
Окрім того, 19 квітня планується проведення наради в Донецькій ОДА за участю начальника Головного управління ДСНС України у Донецькій області.
"На ній буде вирішуватись питання забезпечення міста Авдіївка водою шляхом її підвезення", - уточнили рятувальники.
Зазначено, що попередньо роботу ДФС відновлять після забезпечення гарантій безпеки працівників станції.
Причиною зупинки роботи фільтрувальної станції є небезпека для співробітників ДФС через бойові дії.
Нагадаємо, 18 квітня тимчасово зупинили роботу Донецької фільтрувальної станції.