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"Остановите войну и Зеленский не будет выступать": в ООН резко ответили постпреду рф, который хотел сорвать выступление Президента Украины

"Остановите войну и Зеленский не будет выступать": в ООН резко ответили постпреду рф, который хотел сорвать выступление Президента Украины

Киев • УНН

 • 404931 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Постпред россии при ООН василий небензя пытался сорвать выступление Президента Украины Владимир Зеленского на заседании Совета безопасности ООН, но председательствующий - премьер-министр Албании Эди Рама довольно резко поставил представителя государства-агрессора на место, передает УНН.

Детали

небензя был недоволен тем, что Президент Украины Зеленский, который не является постоянным членом Совета безопасности, выступил вторым после генерального секретаря ООН.

На это премьер-министр Албании Эди Рама, председательствующий в Совбезе, заявил, что порядок выступлений был согласован заранее и не вызвал никаких возражений участников.

"Албанское председательство хочет заверить российских коллег, что это не спецоперация, а продолжение длительной и устоявшейся практики, которая полностью соответствует положениям ООН", – сказал Рама.

Однако, такой ответ не удовлетворил представителя россии. небензя заявил, что: “На протяжении 75 лет существования организации появления в Совете безопасности в принципе считалось привилегией. То же касается выступления с высокой трибуны Генассамблеи ООН, место которого представитель Киева в ходе спецсессии состоялся в виде листовки. При этом западные делегации утверждали, что в прошлом году Владимир Зеленский не мог покинуть страну из-за чрезвычайных обстоятельств. Эти обстоятельства не помешали ему прибыть в США для визита в Вашингтон. При этом личного посещения ООН он тогда не получил. Коллеги, призываем задуматься, что нарушение сложившейся практики работы Совета Безопасности чревато издержками для авторитета Совета Безопасности, который пытаются превратиться в сцену для стендап-шоу одного исполнителя. Для этого албанское председательство собрало в формате открытых дебатов большую группу поддержки из числа НАТОвских стран. И для многих очевидно, что это заседание не более, чем спектакль”, - сказал небензя.

На это премьер-министр Албании Эди Рам ответил: "Остановите войну и Зеленский не будет выступать".

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