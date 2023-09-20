"Зупиніть війну і Зеленський не виступатиме": в ООН різко відповіли постпреду рф, який хотів зірвати виступ Президента України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Постпред росії при ООН василь небєнзя намагався зірвати виступ Президента України Володимир Зеленського на засіданні Ради безпеки ООН, але головуючий - прем'єр-міністр Албанії Еді Рама досить різко поставив представника держави-агресора на місце, передає УНН.
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небєнзя був незадоволений тим, що Президент України Зеленський, який не є постійним членом Ради безпеки, виступив другим після генерального секретаря ООН.
На це прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, який головує в Радбезі, заявив, що порядок виступів був узгоджений заздалегідь і не викликав жодних заперечень учасників.
"Албанське головування хоче запевнити російських колег, що це не спецоперація, а продовження тривалої й усталеної практики, яка повністю відповідає положенням ООН", – сказав Рама.
Однак, так відповідь не задовільнила представника росії. небєнзя заявив, що: “Протягом 75 років існування організації появи в Раді безпеки в принципі вважалося привілеєм. Те саме стосується виступу з високої трибуни Генасамблеї ООН, місце якого представник Києва в ході спецсесії відбувся у вигляді листівки. При цьому західні делегації стверджували, що минулого року Володимир Зеленський не міг залишити країну через надзвичайні обставини. Ці обставини не завадили йому прибути до США для візиту до Вашингтона. При цьому особистого відвідування ООН він тоді не отримав. Колеги, закликаємо задуматися, що порушення практики роботи Ради Безпеки, що склалася, загрожує витратами для авторитету Ради Безпеки, який намагаються перетворитися на сцену для стендап-шоу одного виконавця. Для цього албанське головування зібрало у форматі відкритих дебатів велику групу підтримки з-поміж НАТОвських країн. І для багатьох очевидно, що це засідання не більше, ніж спектакль”, - сказав Небєнзя.
На це прем'єр-міністр Албанії Еді Рам відповів: "Зупиніть війну і Зеленський не виступатиме".
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