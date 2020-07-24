Дерзкое убийство бизнесмена под Киевом: в полиции сообщили детали
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В среду под Киевом расстреляли мужчину: в автомобиле с ним, вероятно, находился его семилетний сын. По данному факту начато уголовное производство, сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Киевской области.
"22 июля около 16:00 неизвестные лица совершили прицельные выстрелы в автомобиль, который двигался в направлении села Артемовка Бориспольского района, в результате чего водитель получил огнестрельные ранения, от которых скончался на месте. На месте работала следственно-оперативная группа местной полиции, оперативники управления уголовного розыска, кинологи. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению виновных лиц", - сообщили правоохранители.
На вопрос о том, действительно ли с мужчиной в машине находился его семилетний сын, собеседник сообщил, что "рассматривается такой вариант, у полиции есть такая информация".
Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что речь идет о 44-летнем киевском бизнесмене, вице-президенте боксерского клуба Игоре Плекане, который вместе с 7-летним сыном ехал на дачу.
Как сообщалось в УНН, ранее ГБР предупредило заказное убийство заместителя мэра Черкасс.