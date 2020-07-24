Зухвале вбивство бізнесмена під Києвом: у поліції повідомили деталі

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КИЇВ. 24 липня. УНН. У середу під Києвом розстріляли чоловіка: в автомобілі з ним, ймовірно, перебував його семирічний син. За даним фактом розпочате кримінальне провадження, повідомили УНН у пресслужбі ГУНП у Київській області.

"22 липня близько 16:00 невідомі особи здійснили прицільні постріли в автомобіль, який рухався в напрямку села Артемівка Бориспільського району, внаслідок чого водій отримав вогнепальні поранення, від яких помер на місці. На місці працювала слідчо-оперативна група місцевої поліції, оперативники управління карного розшуку, кінологи. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження, тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення винних осіб", - повідомили правоохоронці.

На запитання про те, чи дійсно з чоловіком в автомобілі перебував його семирічний син, співрозмовник повідомив, що "розглядається такий варіант, у поліції є така інформація".

Зазначимо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що мова йде про 44-річного київського бізнесмена, віце-президента боксерського клубу Ігора Плекана, який разом із 7-річним сином їхав на дачу.

Як повідомлялося в УНН, раніше ДБР попередило замовне вбивство заступника мера Черкас.

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