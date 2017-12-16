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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 53669 просмотра

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 106050 просмотра

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10 марта, 15:15 • 122689 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Зубко рассказал, во сколько обойдется строительство КПВВ на Донбассе

Зубко рассказал, во сколько обойдется строительство КПВВ на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Кабинет министров Украины прорабатывает вопрос выделения средств как из государственного бюджета, так и местных бюджетов на строительство четырех контрольных пунктов въезда-выезда, а именно "Новотроицкое", "Майорское", "Марьинка" и "Гнутово". Стоимость строительных конструкций для каждого КПВВ составляет около 4 млн грн. Об этом сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время рабочей поездки в Донецкую область, передает УНН со ссылкой на вице-премьера.

"Прорабатываются вопросы выделения средств как из государственного бюджета, так и местных на строительство четырех КПВВ: "Новотроицкое", "Майорское", "Марьинка", "Гнутово", - цитирует слова Г.Зубко его пресс-служба.

Он отметил, что по предварительным расчетам, стоимость строительных конструкций для одного КПВВ составляет около 4 млн грн. При этом, по его словам, дополнительно вопросы эксплуатации - от 2,5 млн грн до 3 млн грн на один КПВВ в год.

Г.Зубко также отметил, что правительство будет готовить решение о передаче земель государственной собственности под КПВВ в областные ВЦА. Он пояснил, что предварительное техническое задание проекта предусматривает возможность пограничного досмотра как личных вещей, так и транспорта, обустройство навеса, элементарных санитарных условий и тому подобное. "Это будет строительство с использованием временных конструкций, которое должно обеспечить надлежащие условия", - сказал вице-премьер-министр.

Напомним, на Донбассе боевики обстреляли КПВВ с гражданскими лицами.

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