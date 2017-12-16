Зубко рассказал, во сколько обойдется строительство КПВВ на Донбассе

"Прорабатываются вопросы выделения средств как из государственного бюджета, так и местных на строительство четырех КПВВ: "Новотроицкое", "Майорское", "Марьинка", "Гнутово", - цитирует слова Г.Зубко его пресс-служба.

Он отметил, что по предварительным расчетам, стоимость строительных конструкций для одного КПВВ составляет около 4 млн грн. При этом, по его словам, дополнительно вопросы эксплуатации - от 2,5 млн грн до 3 млн грн на один КПВВ в год.

Г.Зубко также отметил, что правительство будет готовить решение о передаче земель государственной собственности под КПВВ в областные ВЦА. Он пояснил, что предварительное техническое задание проекта предусматривает возможность пограничного досмотра как личных вещей, так и транспорта, обустройство навеса, элементарных санитарных условий и тому подобное. "Это будет строительство с использованием временных конструкций, которое должно обеспечить надлежащие условия", - сказал вице-премьер-министр.

Напомним, на Донбассе боевики обстреляли КПВВ с гражданскими лицами.