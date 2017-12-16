Зубко розповів, у скільки обійдеться будівництво КПВВ на Донбасі

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Кабінет міністрів України опрацьовує питання виділення коштів як з державного бюджету, так і місцевих бюджетів на будівництво чотирьох контрольних пунктів в’їзду-виїзду, а саме “Новотроїцьке”, “Майорське”, “Мар’їнка” та “Гнутове”. Вартість будівельних конструкцій для кожного КПВВ становить близько 4 млн грн. Про це сказав віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час робочої поїздки на Донеччину, передає УНН з посиланням на віце-прем’єра.

"Опрацьовуються питання виділення коштів як з державного бюджету, так і місцевих на будівництво чотирьох КПВВ: “Новотроїцьке”, “Майорське”, “Мар’їнка”, “Гнутове”, - цитує слова Г.Зубка його прес-служба.

Він зазначив, що за попередніми розрахунками, вартість будівельних конструкцій для одного КПВВ становить близько 4 млн грн. При цьому, за його словами, додатково питання експлуатації - від 2,5 млн грн до 3 млн грн на один КПВВ на рік.

Г.Зубко також зазначив, що уряд буде готувати рішення щодо передачі земель державної власності під КПВВ до обласних ВЦА. Він пояснив, що попереднє технічне завдання проекту передбачає можливість прикордонного огляду як особистих речей, так і транспорту, облаштування навісу, елементарних санітарних умов тощо. “Це буде будівництво з використанням тимчасових конструкцій, яке повинно забезпечити належні умови”, - сказав віце-прем’єр-міністр.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики обстріляли КПВВ з цивільними особами.

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