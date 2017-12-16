Зубко розповів, у скільки обійдеться будівництво КПВВ на Донбасі

"Опрацьовуються питання виділення коштів як з державного бюджету, так і місцевих на будівництво чотирьох КПВВ: “Новотроїцьке”, “Майорське”, “Мар’їнка”, “Гнутове”, - цитує слова Г.Зубка його прес-служба.

Він зазначив, що за попередніми розрахунками, вартість будівельних конструкцій для одного КПВВ становить близько 4 млн грн. При цьому, за його словами, додатково питання експлуатації - від 2,5 млн грн до 3 млн грн на один КПВВ на рік.

Г.Зубко також зазначив, що уряд буде готувати рішення щодо передачі земель державної власності під КПВВ до обласних ВЦА. Він пояснив, що попереднє технічне завдання проекту передбачає можливість прикордонного огляду як особистих речей, так і транспорту, облаштування навісу, елементарних санітарних умов тощо. “Це буде будівництво з використанням тимчасових конструкцій, яке повинно забезпечити належні умови”, - сказав віце-прем’єр-міністр.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики обстріляли КПВВ з цивільними особами.