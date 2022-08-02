ВСУ освободили еще семь населенных пунктов в Херсонской области - глава ОВА

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«Я вам скажу, что на сегодняшний день официально уже подтверждены 53 населенных пункта, которые освобождены. Мы предоставляем эту информацию только тогда, когда она согласована с Генеральным штабом. Потому что до полного освобождения военные проводят еще определенные действия по разминированию», - заявил Бутрий.



Детали



По его словам, возвращаться в деоккупированные населенные пункты Херсонской области пока рано, поскольку россияне постоянно производят постоянные обстрелы освобожденных территорий.

«Конечно, людям мы не рекомендуем возвращаться, потому что они подвергают свою жизнь серьезной опасности», - подытожил Бутрий.

Дополнение

В Херсонской области украинские военные в течение последних двух недель освободили от российских оккупантов Ивановку и Лозовое, на этой неделе – Андреевку.