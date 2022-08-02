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ЗСУ звільнили ще сім населених пунктів у Херсонській області - голова ОВА

ЗСУ звільнили ще сім населених пунктів у Херсонській області - голова ОВА

Київ • УНН

 • 510944 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Українські військовослужбовці повністю звільнили від російських загарбників ще сім населених пунктів у Херсонській області. Про це розповів виконувач обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитрій Бутрій в ефірі телемарафону, інформує УНН.

Цитата

«Я вам скажу, що на сьогодні офіційно вже підтверджено 53 населених пункти, які звільнені. Ми подаємо цю інформацію виключно тоді, коли вона узгоджена з Генеральним штабом. Тому що до повного звільнення військові проводять ще певні дії з розмінування», - заявив Бутрій.

Деталі

За його словами, повертатися в деокуповані населені пункти Херсонської області поки рано, оскільки росіяни постійно проводять постійні обстріли звільнених територій.

«Звичайно, людям ми не рекомендуємо повертатися, тому що вони наражають своє життя на серйозну небезпеку», - підсумував Бутрій.

Доповнення 

На Херсонщині українські військові протягом останніх двох тижнів звільнили від російських окупантів Іванівку та Лозове, на цьому тижні – Андріївку. 

Українські Національні Новини

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