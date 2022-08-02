ЗСУ звільнили ще сім населених пунктів у Херсонській області - голова ОВА

Цитата



«Я вам скажу, що на сьогодні офіційно вже підтверджено 53 населених пункти, які звільнені. Ми подаємо цю інформацію виключно тоді, коли вона узгоджена з Генеральним штабом. Тому що до повного звільнення військові проводять ще певні дії з розмінування», - заявив Бутрій.



Деталі



За його словами, повертатися в деокуповані населені пункти Херсонської області поки рано, оскільки росіяни постійно проводять постійні обстріли звільнених територій.

«Звичайно, людям ми не рекомендуємо повертатися, тому що вони наражають своє життя на серйозну небезпеку», - підсумував Бутрій.

Доповнення

На Херсонщині українські військові протягом останніх двох тижнів звільнили від російських окупантів Іванівку та Лозове, на цьому тижні – Андріївку.