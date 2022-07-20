ВСУ уничтожили склады и вражескую технику в Херсонской и Николаевской областях
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что военнослужащие ВСУ уничтожили склады и вражескую технику в Херсонской и Николаевской областях, передает УНН.
Детали
Пара украинских штурмовиков и бомбардировщик активно отработали по скоплению врага, его технике и составу боеприпасов, а также по батарее РСЗО "Град" в районе Давыдова Брода и Терновых Под.
Вечером штурмовики парно ударили по вражескому танковому взводу в районе Лозового, а бомбардировщик опустел опорный пункт противника неподалеку. Информация о потерях врага уточняется.
Цитата
"При выполнении нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, нанесено поражение по нескольким командным пунктам, станциям управления и базам логистического обеспечения врага. Подтвержденные потери противника сейчас составляют: 41 рашист, 1 самолет Су-35, 1 беспилотный разведчик, 3 РСЗО "Град", 3 гаубицы "Мста-Б" и 1 "Гвоздику", 1 автомобиль связи и 2 обычных, также уничтожен еще 1 полевой артиллерийский состав в районе Брускинского", - сообщили в командовании.
Напомним
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