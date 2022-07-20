ЗСУ знищили склади та ворожу техніку в Херсонській та Миколаївській областях
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що військовослужбовці ЗСУ знищили склади та ворожу техніку в Херсонській та Миколаївській областях, передає УНН.
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Пара українських штурмовиків та бомбардувальник активно відпрацювали по скупченню ворога, його техніки та складу боєприпасів, а також по батареї РСЗВ "Град" в районі Давидова Брода та Тернових Под.
Ввечері штурмовики парно вдарили по ворожому танковому взводу в районі Лозового, а бомбардувальник спорожнив опорний пункт противника неподалік. Інформація про втрати ворога уточнюється.
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"Під час виконання нашими ракетно-артилерійським підрозділами вогневих завдань, нанесено ураження по кількох командних пунктах, станціях управління та базах логістичного забезпечення ворога. Підтверджені втрати противника наразі складають: 41 рашист, 1 літак Су-35, 1 безпілотний розвідник, 3 РСЗВ "Град", 3 гаубиці "Мста-Б" і 1 "Гвоздику", 1 автомобіль зв’язку та 2 звичайних, також знищено ще 1 польовий артилерійський склад в районі Брускинського", - повідомили в командуванні.
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