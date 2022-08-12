ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Бериславском районе Херсона
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что украинские защитники уничтожили почти 20 рашистов и склад боеприпасов в Херсонской области. Об этом информирует УНН.
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"Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач за сутки обеспечены потери врага в количестве 19 рашистов, 4 единиц бронированной и автомобильной техники", - говорится в сообщении.
К тому же ВСУ уничтожили склад боеприпасов неподалеку от Андреевки в Бериславском районе Херсонской области.
Напомним
Оккупанты обстреляли Белопольскую, Новослободскую, Эсманскую, Путивльскую, Шалыгинскую, Великописаревскую общины Сумской области. Всего зафиксировано 137 прилетов. Били из минометов и артиллерии.