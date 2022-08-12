ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Бериславском районе Херсона

Цитата

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач за сутки обеспечены потери врага в количестве 19 рашистов, 4 единиц бронированной и автомобильной техники", - говорится в сообщении.

К тому же ВСУ уничтожили склад боеприпасов неподалеку от Андреевки в Бериславском районе Херсонской области.

Напомним

Оккупанты обстреляли Белопольскую, Новослободскую, Эсманскую, Путивльскую, Шалыгинскую, Великописаревскую общины Сумской области. Всего зафиксировано 137 прилетов. Били из минометов и артиллерии.