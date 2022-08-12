ЗСУ знищили склад боєприпасів в Бериславському районі Херсонщини

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"Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань за добу забезпечено втрати ворога в кількості 19 рашистів, 4 одиниць броньованої та автомобільної техніки", - йдеться у повідомленні.

До того ж ЗСУ знищили склад боєприпасів неподалік Андріївки в Бериславському районі Херсонської області.

Нагадаємо

Окупанти обстріляли Білопільську, Новослобідську, Есманську, Путивльську, Шалигінську, Великописарівську громади Сумської області. Загалом зафіксовано 137 прильотів. Били з мінометів та артилерії.