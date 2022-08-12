ЗСУ знищили склад боєприпасів в Бериславському районі Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що українські захисники знищили майже 20 рашистів та склад боєприпасів на Херсонщині. Про це інформує УНН.
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"Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань за добу забезпечено втрати ворога в кількості 19 рашистів, 4 одиниць броньованої та автомобільної техніки", - йдеться у повідомленні.
До того ж ЗСУ знищили склад боєприпасів неподалік Андріївки в Бериславському районі Херсонської області.
Нагадаємо
Окупанти обстріляли Білопільську, Новослобідську, Есманську, Путивльську, Шалигінську, Великописарівську громади Сумської області. Загалом зафіксовано 137 прильотів. Били з мінометів та артилерії.