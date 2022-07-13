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13:08 • 8259 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 31327 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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ВСУ уничтожили еще 5 складов с боеприпасами оккупационных войск

ВСУ уничтожили еще 5 складов с боеприпасами оккупационных войск

Киев • УНН

 • 171803 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Украинские военнослужащие уничтожили еще 5 складов с боеприпасами оккупационных войск. Об этом информирует представитель Одесской ОВА, передает УНН.

Детали

Защитники Украины за предыдущие сутки уничтожили 5 складов с боеприпасами россиян в следующих населенных пунктах:

1. Луганск;
2. Чернобаевка, Херсонская область;
3. Макеевка, Донецкая область;
4. Чаплинка (район), Херсонская область;
5. Горловка, Донецкая область.

Напомним

Россияне 65 раз обстреляли Сумскую область за предыдущие сутки.

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