ВСУ уничтожили еще 5 складов с боеприпасами оккупационных войск
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Украинские военнослужащие уничтожили еще 5 складов с боеприпасами оккупационных войск. Об этом информирует представитель Одесской ОВА, передает УНН.
Детали
Защитники Украины за предыдущие сутки уничтожили 5 складов с боеприпасами россиян в следующих населенных пунктах:
1. Луганск;
2. Чернобаевка, Херсонская область;
3. Макеевка, Донецкая область;
4. Чаплинка (район), Херсонская область;
5. Горловка, Донецкая область.
Напомним
Россияне 65 раз обстреляли Сумскую область за предыдущие сутки.