ЗСУ знищили ще 5 складів з боєприпасами окупаційних військ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Українські військовослужбовці знищили ще 5 складів з боєприпасами окупаційних військ. Про це інформує речник Одеської ОВА, передає УНН.
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Захисники України за попередню добу знищили 5 складів з боєприпасами росіян у таких населених пунктах:
1. Луганськ;
2. Чорнобаївка, Херсонська область;
3. Макіївка, Донецька область;
4. Чаплинка (район), Херсонська область;
5. Горлівка, Донецька область.
Нагадаємо
Росіяни 65 разів обстріляли Сумську область за попередню добу.