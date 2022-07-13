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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 43911 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 91542 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 129312 перегляди

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1 квітня, 11:39 • 180661 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 177203 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 174124 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 150279 перегляди

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1 квітня, 08:59 • 116193 перегляди

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1 квітня, 07:46 • 109169 перегляди

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ЗСУ знищили ще 5 складів з боєприпасами окупаційних військ

ЗСУ знищили ще 5 складів з боєприпасами окупаційних військ

Київ • УНН

 • 171805 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Українські військовослужбовці знищили ще 5 складів з боєприпасами окупаційних військ. Про це інформує речник Одеської ОВА, передає УНН.

Деталі

Захисники України за попередню добу знищили 5 складів з боєприпасами росіян у таких населених пунктах:

1. Луганськ;
2. Чорнобаївка, Херсонська область;
3. Макіївка, Донецька область;
4. Чаплинка (район), Херсонська область;
5. Горлівка, Донецька область.

Нагадаємо

Росіяни 65 разів обстріляли Сумську область за попередню добу.

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