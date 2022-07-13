Росіяни 65 разів обстріляли Сумську область за попередню добу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що рашисти за минулу добу обстріляли область 65 разів. Про це інформує УНН.
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Опівдні росіяни обстріляли села Дружбівської та Середино-Будської громад з реактивних систем залпового вогню, 20 прильотів.
За годину - ще 20 прильотів.
Після 13 години почався мінометний обстріл Краснопільської громади - 19 прильотів.
Після 14 години - Шалигінська громада - 6 мінометних вибухів.
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