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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 25293 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 69300 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 113540 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 165292 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 163495 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 166239 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 145014 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114369 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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1 квітня, 07:46 • 107522 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 302651 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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1 квітня, 13:38 • 171708 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 302651 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 565116 перегляди

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Росіяни 65 разів обстріляли Сумську область за попередню добу

Росіяни 65 разів обстріляли Сумську область за попередню добу

Київ • УНН

 • 138131 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що рашисти за минулу добу обстріляли область 65 разів. Про це інформує УНН.

Деталі

Опівдні росіяни обстріляли села Дружбівської та Середино-Будської громад з реактивних систем залпового вогню, 20 прильотів.
За годину - ще 20 прильотів.

Після 13 години почався мінометний обстріл Краснопільської громади - 19 прильотів.

Після 14 години - Шалигінська громада - 6 мінометних вибухів.

Нагадаємо

Михайло Подоляк повідомив, що контроль над одержаною від західних партнерів зброєю - пріоритет для України, а кремлівські журналісти розповсюджують різноманітні чутки про збройне постачання, щоб мати можливість його зірвати

Українські Національні Новини

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