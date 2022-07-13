Росіяни 65 разів обстріляли Сумську область за попередню добу

Деталі

Опівдні росіяни обстріляли села Дружбівської та Середино-Будської громад з реактивних систем залпового вогню, 20 прильотів.

За годину - ще 20 прильотів.

Після 13 години почався мінометний обстріл Краснопільської громади - 19 прильотів.

Після 14 години - Шалигінська громада - 6 мінометних вибухів.

Нагадаємо

Михайло Подоляк повідомив, що контроль над одержаною від західних партнерів зброєю - пріоритет для України, а кремлівські журналісти розповсюджують різноманітні чутки про збройне постачання, щоб мати можливість його зірвати