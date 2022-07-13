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11:23 • 12056 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 26201 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 60847 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 112807 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 123880 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 112017 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141443 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139841 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114071 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 107120 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп получил удар микрофоном по лицу

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Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

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Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123363 просмотра
Актуальное
Россияне 65 раз обстреляли Сумскую область за предыдущие сутки

Россияне 65 раз обстреляли Сумскую область за предыдущие сутки

Киев • УНН

 • 138129 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что рашисты за минувшие сутки обстреляли область 65 раз. Об этом информирует УНН.

Детали

В полдень россияне обстреляли села Дружбовской и Середино-Будской общин из реактивных систем залпового огня, 20 прилетов.
Через час – еще 20 прилетов.

После 13 часов начался минометный обстрел Краснопольской общины – 19 прилетов.

После 14 часов – Шалыгинская община – 6 минометных взрывов.

Напомним

Михаил Подоляк сообщил, что контроль над полученным от западных партнеров оружием – приоритет для Украины, а кремлевские журналисты распространяют разнообразные слухи о вооруженных поставках, чтобы иметь возможность его сорвать

Украинские Национальные Новости

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