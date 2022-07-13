Россияне 65 раз обстреляли Сумскую область за предыдущие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что рашисты за минувшие сутки обстреляли область 65 раз. Об этом информирует УНН.
Детали
В полдень россияне обстреляли села Дружбовской и Середино-Будской общин из реактивных систем залпового огня, 20 прилетов.
Через час – еще 20 прилетов.
После 13 часов начался минометный обстрел Краснопольской общины – 19 прилетов.
После 14 часов – Шалыгинская община – 6 минометных взрывов.
Напомним
Михаил Подоляк сообщил, что контроль над полученным от западных партнеров оружием – приоритет для Украины, а кремлевские журналисты распространяют разнообразные слухи о вооруженных поставках, чтобы иметь возможность его сорвать