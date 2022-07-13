Россияне 65 раз обстреляли Сумскую область за предыдущие сутки

Детали

В полдень россияне обстреляли села Дружбовской и Середино-Будской общин из реактивных систем залпового огня, 20 прилетов.

Через час – еще 20 прилетов.

После 13 часов начался минометный обстрел Краснопольской общины – 19 прилетов.

После 14 часов – Шалыгинская община – 6 минометных взрывов.

Напомним

Михаил Подоляк сообщил, что контроль над полученным от западных партнеров оружием – приоритет для Украины, а кремлевские журналисты распространяют разнообразные слухи о вооруженных поставках, чтобы иметь возможность его сорвать