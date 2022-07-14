ВСУ уничтожили возле Херсона вражеский склад боеприпасов: оккупанты переодеваются в гражданское и убегают в панике
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Вооруженные силы Украины в очередной раз уничтожили очередной склад боеприпасов врага в районе временно захваченного Херсона. По словам местных жителей, военные россии переодеваются в гражданскую одежду и убегают на ворованных авто. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, сообщает УНН.
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"В районе Херсона снова пылает склад с "селитрой и гуманитаркой". Также в районе взрыва слышен вой сирен и заметно суету орков, которые бегут в разные стороны и в спешке вывозят как награбленное, так и привезенное с собой. Местные жители сообщают, что часть из орков в панике переодеваются в гражданскую одежду и с большими сумками упаковываются в отжатый гражданский транспорт", - говорится в сообщении.
Детали
Также эту информацию подтвердил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram: "Село Дарьевка, пригород Херсона. Хлопок на ремонтной базе орков".
Дополнение
Украинские военнослужащие уничтожили еще 5 складов с боеприпасами оккупационных войск.
Авиация ВСУ уничтожила на востоке вражеский склад боеприпасов, 16 единиц техники и десятки рашистов. Как отметили, бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 Воздушных сил ВСУ нанесли ракетно-бомбовые удары на восточном направлении.