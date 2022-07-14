ЗСУ знищили біля Херсона ворожий склад боєприпасів: окупанти переодягаються у цивільне і тікають у паніці

Цитата

"У районі Херсону знову палає склад із "селітрою і гуманітаркою". Також в районі вибуху чути виття сирен і помітно метушню орків, які тікають в різні сторони й в поспіху вивозять як награбоване, так і привезене із собою. Місцеві жителі повідомляють, що частина з орків в паніці переодягається в цивільний одяг і з великими торбами пакуються у віджатий цивільний транспорт", - ідеться в повідомленні.

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Також цю інформацію підтвердив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в Telegram: "Село Дар’ївка, передмістя Херсона. Бавовна на ремонтній базі орків".

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Українські військовослужбовці знищили ще 5 складів з боєприпасами окупаційних військ.

Авіація ЗСУ знищила на сході ворожий склад боєприпасів, 16 одиниць техніки та десятки рашистів. Як зазначили, бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 Повітряних сил ЗСУ завдали ракетно-бомбових ударів на східному напрямку.