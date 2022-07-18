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ВСУ смогли нанести оккупантам существенные логистические потери, - Зеленский

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные Силы Украины смогли нанести оккупантам существенные логистические потери. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Вооруженные Силы нашего государства смогли нанести оккупантам существенные логистические потери. Российской армии все сложнее удерживать позиции на захваченной территории. Шаг за шагом мы продвигаемся, ломаем поставки для оккупантов, обнаруживаем и обезвреживаем коллаборантов", - говорится в обращении.

Подробности

Зеленский отметил, что Украина освободит все города от оккупации.

"Вопрос – только время. И пока это время продолжается, пока Россия еще может разрушать жизнь в Украине, как сегодня – ударами по Никополю, по Торецку, по городам в Харьковской области, не забывайте поддерживать информационно и эмоционально наших людей в оккупированных районах", - отметил Президент.

Напомним

Зеленский прокомментировал поступок парня, вышедшего на улицы оккупированного Мариуполя с флагом Украины.

Украинские Национальные Новости

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